Kevin Matagne (27) al meer dan een jaar vermist. Zijn wagen werd teruggevonden in Oostende, op 230 kilometer van huis HLA

17 december 2019

11u49

Bron: La Dernière Heure 6 Het parket van Namen heeft vandaag opnieuw een opsporingsbericht verspreid voor de 27-jarige Kevin Matagne. Kevin is 1m85 lang en normaal gebouwd. Hij heeft bruin haar en een baardje. Sinds 11 november 2018 ontbreekt elk spoor van de jongeman uit Jemelle in de provincie Namen. Enkele dagen na zijn verdwijning, op 15 november 2018, werd zijn wagen, een witte Opel Corsa met nummerplaat 1-TEE-571, teruggevonden langs de zeedijk (N34) ter hoogte van de Dorpstraat in Oostende.

Op 11 november 2018 verliet de jongeman zijn huis in Jemelle en vertrok rond 1.30 uur met zijn wagen richting de kust. Rond 4 uur ‘s ochtend werd zijn wagen gezien in Erpe-Mere. Sindsdien ontbreekt elk spoor. “Het laatste dat we vonden was zijn auto in Oostende, met de sleutels nog in het contact. Hij stond net naast het strand, op ongeveer 1 kilometer van de luchthaven van Oostende,” legde zijn broer Julien Matagne kort na zijn verdwijning uit aan La Dernière Heure.

De familie gelooft niet in de piste van een wanhoopsdaad, en denkt dat de man zijn verdwijning zelf heeft voorbereid.

Het parket verspreid nu opnieuw een opsporingsbericht. Aan Kevin wordt gevraagd om contact op te nemen met zijn familie om hen gerust te stellen.