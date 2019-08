Kevin (27) uit Luik sterft door hartaanval tijdens joggen PVZ

26 augustus 2019

12u48

Bron: La Meuse 4 Een jonge Luikenaar uit Flémalle is vrijdagmiddag plots overleden aan hartfalen tijdens het joggen. Kevin (27) liep op een voetbalveld in de buurt en werd plots onwel. Reanimatiepogingen mochten niet meer baten. Hij bezweek, meldt de krant La Meuse vandaag.

Kevin was alleen op het veld toen hij zich onwel voelde worden. Hij was nog in staat om twee vrienden op te bellen voor hij in elkaar stuikte. Zij verwittigden onmiddellijk de hulpdiensten, die in grote getale uitrukten. Niet alleen een MUG-dienst, maar ook een urgentiehelikopter en brandweerwagens kwamen ter plaatse. Toen zij aankwamen was de twintiger al buiten bewustzijn. Reanimatiepogingen haalden niets meer uit, de urgentie-arts kon enkel zijn overlijden vaststellen.

Kevin was geen lid van de plaatselijke voetbalclub, maar maakte geregeld gebruik van de sportvelden om te joggen. De familie wenste niet te reageren, maar deelde mee dat de jongen donderdagmiddag wordt begraven.

Het voorval doet opnieuw de vraag naar verplichte hartscreening voor jonge sporters opleven. Het is niet de eerste keer dat een jonge sporter overlijdt door plots hartfalen.