Keuringscentra gaan controleren op aanwezigheid roetfilter kv

22 mei 2018

17u13

Bron: Belga 0 De Belgische autokeuringscentra starten in juni een test met een nieuwe controle op de aanwezigheid van een roetfilter. Verschillende bedrijven bieden immers aan om die voor enkele honderden euro te verwijderen. Dat antwoordde Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) in het parlement op een vraag van Johan Danen (Groen).

In België rijden naar schatting 50.000 wagens rond zonder roetfilter. Dat is goedkoper dan de filter te vervangen en verkleint ook de kans op foutmeldingen van het motormanagement. Verschillende Vlaamse bedrijven adverteren op hun website met de verwijdering. "Wagens zonder roetfilter zijn tot 150 maal vervuilender", zegt Johan Danen. De auto's zonder filter zouden dus even vervuilend zijn als alle andere auto's samen.

Weyts wil optreden en sprak met Brussel en Wallonië af om vanaf juni een test te lanceren waarbij op de aanwezigheid van een roetfilter wordt gecontroleerd. Tegen eind dit jaar moeten er 700.000 wagens zijn getest, waarvan iets meer dan de helft in Vlaanderen, en moet er een beter zicht zijn op de omvang van het probleem. Dan wordt beslist of de controle wordt uitgerold naar alle keuringscentra.

"Mogelijk kan het nieuwe testsysteem de huidige uitstoottest, die ook niet vrij is van kritiek, vervangen", aldus Weyts. "De test zou ook fraude met AdBlue kunnen opsporen." Dat laatste is een additief dat vooral bij vrachtwagens wordt gebruikt om de motoren minder vervuilend te maken. Vorig jaar kwam aan het licht dat er toestellen op de markt zijn om het systeem uit te schakelen.