Kettingbotsing zorgt voor verkeershinder op E17 in Deerlijk

09u03

In Deerlijk zijn vanochtend op de E17 twee ongevallen gebeurd. In de richting van Gent is er omstreeks 8.45 uur nog steeds verkeershinder. Daar waren zeven voertuigen betrokken in een ongeval, meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Er zouden geen gewonden zijn gevallen.