Kettingbotsing veroorzaakt lange file op E17 richting Kortrijk

08u56

Bron: Vlaams Verkeerscentrum, VRT 0 Vlaams Verkeerscentrum Het ongeval gebeurde op de E17 naar Kortrijk en zorgt voor een moeizame ochtendspits. Het is aanschuiven op de E17 van Gent naar Kortrijk na een kettingbotsing in Kruishoutem. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Een tiental voertuigen botste ter hoogte van het parkeerterrein in Kruishoutem op elkaar. Bestuurders moeten er over één rijstrook, waardoor de file snel aangroeit. Bij het ongeluk zouden geen gewonden gevallen zijn. Intussen is het al een uur aanschuiven. Volgens de VRT zullen de takelwerken nog een tijd in beslag nemen.

Wie van Gent naar Kortrijk moet, neemt beter de E40 richting Brugge en dan de E403.

