Kettingbotsing op E403 zorgt voor veel hinder: "Vermijd de omgeving"

Redactie

26 maart 2018

09u29

Bron: belga

Hinder op #E403 door kettingbotsing bij Roeselare-Beveren! Daar zijn 7 auto’s gebotst. Er moeten er 5 getakeld worden. Voorlopig mijd je best de zone. Je verliest er veel tijd in de file richting Kortrijk! pic.twitter.com/hVrqdP8aeM Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

Een kettingbotsing op de E403 ter hoogte van Roeselare-Beveren in de richting van Doornik zorgt voor veel hinder. In de staart van de file gebeurde nog een tweede ongeval. Gewonden vielen er evenwel niet. De weg is ondertussen opnieuw vrijgemaakt.