Kettingbotsing op E40: wagen komt boven op andere terecht Tom Vierendeels

15u42

Bron: Eigen berichtgeving 0 Mozkito In de Chevrolet zat een moeder met haar twee kinderen, die lichtgewond afgevoerd werden naar het ziekenhuis.

Op de E40 in Groot-Bijgaarden, richting Brussel, is deze namiddag een spectaculair ongeval gebeurd. Het verkeer stropte op ter hoogte van het parkeerterrein en een vrachtwagenbestuurder reed achteraan in op een Chevrolet. Die laatste werd naar voren geduwd en kwam helemaal onder een voorligger terecht, die ook eerst nog tegen een vrachtwagen voor hem botste. In de Chevrolet zat een moeder met haar twee kinderen. Zij werden lichtgewond afgevoerd werden naar het ziekenhuis. De bestuurder van de BMW bleef ongedeerd. Door het ongeval was het al snel van voor Affligem aanschuiven, waardoor bestuurders een uur verloren. De rijbaan is intussen opnieuw vrij.

