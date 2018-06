Keter wil fabriek in Oeselgem sluiten, 108 banen bedreigd ADN

07 juni 2018

17u13

Bron: Belga 2 De groep Keter, die onder meer buitenberging, tuinartikelen en huishoudproducten op basis van hars maakt, wil zijn productievestiging in het West-Vlaamse Oeselgem (Dentergem) tegen eind dit jaar sluiten. Dat heeft de directie aangekondigd op een ondernemingsraad. Zo'n 108 van de in totaal 117 banen zijn bedreigd.

De artikelen van de groep Keter worden verkocht onder de merknamen Keter, Allibert, Curver en Hovac. De groep, die elf productievestigingen in Europa heeft, kampt naar eigen zeggen met een dalende concurrentiepositie en met overcapaciteit. De keuze om de Belgische fabriek te sluiten, heeft onder meer te maken met de verouderde infrastructuur en de hoge stroomkosten, luidt het.

"De groep kampt al enige tijd met een probleem qua rendabiliteit. Grondstoffen worden duurder en transportkosten stijgen, terwijl de retailmarkt steeds meer verschuift naar discounters en e-commerce, wat druk zet op de marges", aldus de Belgische bedrijfsleider Pascal Schittecatte. Daarnaast kampt de groep volgens hem met een onderbenutting van de capaciteit met zo'n 30 procent. "Er werd al actie ondernomen, zoals snoeien in de overheadkosten en het uitschrijven van transporttenders. Maar dat was niet genoeg." Volgens Schittecatte is Keter nog niet verlieslatend, maar moet er wel ingegrepen worden om verliezen in de toekomst te vermijden.

Met elf fabrieken in Europa werd gekeken naar consolidatiemogelijkheden. "In de Benelux zijn er vier productievestigingen, waarbij die van Niederkorn in Luxemburg dezelfde producten (huishoudartikelen, red.) maakt als in Oeselgem, maar wel een pak moderner is dan wij." Als de sluitingsplannen bevestigd worden, zal de productie deels verhuizen naar Luxemburg en deels naar andere vestigingen van de groep. De verkoopsafdeling blijft wel in België, maar zal waarschijnlijk verhuizen naar een kleiner kantoor in de buurt.

Personeel reageert geschokt

Het personeel werd vandaag door de directie zelf ingelicht na de bijzondere ondernemingsraad. De productie werd tijdelijk stilgelegd. Het personeel van de Oeselgemse vestiging reageert geschokt op de geplande sluiting. "Niemand zag dit na twee goede jaren aankomen", aldus vakbondsafgevaardigde Isabelle Verhaegen. Morgen zou er weer gewoon aan het werk worden gegaan.

Vakbonden en directie gaan eerst een informatie- en consultatieronde houden in het kader van de Wet-Renault. Daarna kan overgegaan worden tot de opmaak van een sociaal plan.