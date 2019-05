Ketamine aan sterke opmars bezig in uitgaansleven: “Kans op overdosis is groot” TT JV

22 mei 2019

20u36

Bron: Belga 74 Bijna 26,7 procent van de Belgische respondenten van de Global Drug Survey verklaart ketamine te gebruiken, het hoogste cijfer ooit. De wereldwijde bevraging over drugs wordt bij ons door Hogeschool HOGent uitgevoerd. De populairste legale drug blijft in België alcohol, met 91,2 procent van de respondenten die het gebruiken. Bijna 70 procent van de respondenten, die wel geen afspiegeling vormen van de algemene bevolking, gebruikte het laatste jaar cannabis. Als cannabis gelegaliseerd wordt, pleiten de meeste gebruikers zelf voor duidelijke waarschuwingen omtrent de gezondheidsrisico’s.

Ketamine is een dissociatief tripmiddel waarmee je een scheiding tussen lichaam en geest kan ervaren. Bij de eerste Belgische deelname aan de Global Drug Survey in 2014 had slechts 6,2 procent deze drug het laatste jaar gebruikt. "Uit verschillende infobronnen blijkt een opmars van ketamine en die wordt nu bevestigd door het hoogste cijfer dat we ooit gezien hebben", zeggen de onderzoekers.

Bijna de helft gebruikte xtc in het laatste jaar (46,4 procent), cocaïne wordt door meer dan een op de drie gesnoven (37,8 procent). Ook speed wordt door meer dan een op de vier van de respondenten gebruikt (26,7 procent). Paddo's volgen met 20 procent en 2CB (14,3 procent), lsd (13,7 procent) en lachgas (13,2 procent) worden door ongeveer één op de zeven gebruikt in het laatste jaar.

Niet representatief

In België namen 536 respondenten deel aan het onderzoek, geen representatief staal voor de volledige bevolking. "Hoewel het hier over een beperkte groep gaat, krijgen we van deze vaak druggebruikende respondenten diepgaande informatie", zeggen de onderzoekers. "In vergelijking met de algemene populatie verwachten we in deze steekproef dus hogere drugscijfers."

Aan de bevraging namen voornamelijk mannen deel, bijna 70 procent. De gemiddelde leeftijdsgroep is ongeveer 29 à 30 jaar. Meer dan 65 procent van de Belgische respondenten geeft aan dat ze meer dan vier keer per jaar uitgaan naar een club.

Geen cannabis achter stuur

Wereldwijd vroegen de onderzoekers bij 55.000 - vaak druggebruikende - respondenten ook hoe zij de gezondheidsrisico’s verbonden aan cannabis inschatten. Tachtig procent erkent dat er voor adolescenten (jonger dan 21 jaar) risico’s verbonden zijn aan THC-houdende cannabis. Regelmatig cannabisgebruik op vroege leeftijd verhoogt het risico op afhankelijkheid en mentale problemen. Ook andere claims over het gebruik van cannabis worden door de gebruikers onderschreven. Zo is het gebruik van cannabis achter het stuur geen goed idee, vinden ook de gebruikers zelf. Ook de schadelijke gevolgen van cannabisrook verrast de gebruikers niet.

De gebruikers geven bovendien toe dat een neveneffect van cannabis is dat je “de dingen niet gedaan krijgt”. Die verminderde motivatie is dan ook de belangrijkste reden dat gebruikers willen minderen of stoppen.

Bovendien zorgt het ook voor vergeetachtigheid en merken ze een verschil in de hersenen wanneer ze een tijd geen cannabis gebruiken. Op de vraag of ze deze boodschappen zouden appreciëren bij de verkoop van gereguleerde cannabis antwoordt bijna zestig procent van de gebruikers positief.