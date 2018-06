Kersverse topman wil dat federale politie direct alles van iedereen weet: “Binnenkort alle agenten met smartphone in de hand op stap” Marc De Mesmaeker legt eed af als nieuwe commissaris-generaal van de Federale Politie bvb ADN

15 juni 2018

16u25

Bron: Belga 145 Marc De Mesmaeker heeft vandaag de eed afgelegd als de zesde commissaris-generaal van de Federale Politie. Hij volgt Catherine De Bolle op, die aan het hoofd kwam van Europol. De strijd tegen terrorisme en d igitalisering staan hoog op de agenda van de nieuwe topman. "Binnenkort zal u op straat alleen nog maar politiemannen en –vrouwen zien met de smartphone in de hand", zo klinkt het.

De eedaflegging van de nieuwe topman gebeurde in aanwezigheid van de twee voogdijministers Jan Jambon van Binnenlandse Zaken en Koen Geens van Justitie. In zijn toespraak benadrukte de 57-jarige De Mesmaeker dat hij naar aanleiding van de recente aanslag in Luik wil doorgaan met de strijd tegen de verschillende criminaliteitsvormen waarmee ons land geconfronteerd wordt.

Digitalisering speelt daarbij een grote rol, aldus de commissaris-generaal: "We gaan naar een federale politie waar de mensen op het terrein digitaal ondersteund worden. Het moet een evidentie worden dat elke politie-ambtenaar waar en wanneer dan ook op het terrein met zijn smartphone alles kan doen wat op dat moment nodig is", zegt hij. Via de telefoon krijgen de politiemannen- en vrouwen dan onmiddellijk de juiste info om adequaat te reageren. Zo zullen ze direct informatie uit alle gegevensbanken kunnen raadplegen: onmiddellijk mensen en verdachten identificeren, meteen nummerplaten scannen, ... "Alle informatie bij de hand, letterlijk en figuurlijk."

De digitalisering wordt een grote uitdaging en zal een flinke investering vragen, maar die investering is al voorzien in de terrorisme-provisie die de regering heeft gestemd. De Mesmaeker is er zeker van dat de digitalisering de werking van de politie zal vergemakkelijken, de veiligheid zal verhogen en voor een stuk ook een antwoord zal vormen op het capaciteitsprobleem.

Terrorisme en radicalisering

Op het vlak van criminaliteit wacht de commissaris-generaal meteen een belangrijke taak: het voorstellen van een nieuw Nationaal Veiligheidsplan, met de prioriteiten voor de komende jaren. "Het spreekt voor zich dat terrorisme en radicalisering op die prioriteitenlijst zullen staan", zegt De Mesmaeker, die alle zeilen wil bijzetten op dat vlak. "Ook al zitten we nu op dreigingsniveau 2, alle actoren van de veiligheidsketen moeten daarin blijven investeren."

Hetzelfde geldt voor veroordeelde terroristen of geradicaliseerden die momenteel in de cel zitten en de komende jaren vrijkomen. "We mogen niet wachten tot de dag dat ze vrijkomen. Er moet een scenario zijn hoe men die mensen zal monitoren. Daar zijn alle veiligheidsactoren volop mee bezig."

Politie zelf het doelwit

De recente aanslag in Luik, waar de politie zelf het doelwit werd, heeft vanzelfsprekend ook het nieuwe hoofd niet onberoerd gelaten. "Ik denk dat zo'n incidenten eerst met veel empathie en gevoel voor menselijkheid moeten worden benaderd. Daarnaast heeft de werkgever de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat via alle mogelijke maatregelen de mensen zo goed mogelijk beschermd op stap kunnen gaan."

"Dat begint bij de opleiding, zorgen dat ze het juiste en goede materiaal hebben, zorgen dat de chefs nakijken dat ze de juiste uitrusting hebben als ze op post gaan. Onze mensen beschikken al over materiaal, maar dat is iets evolutief. We moeten dat blijven opvolgen om tijdig de nieuwste technieken binnen te halen."

Cybercrime

Ook cybersecurity en cybercrime zullen hoog op de lijst staan. "Ik denk dat die alle diensten en de bevolking meer en meer gaan bezighouden. Drughandel en mensensmokkel maken al deel uit van het huidige Veiligheidsplan, die zullen waarschijnlijk ook terugkeren."

"Juiste man op de juiste plaats"

Minister Jambon zei verheugd te zijn dat De Mesmaeker met kop en schouder gekozen werd als opvolger van De Bolle: "De politie is alvast voor vijf jaar safe. Hij is de juiste man op de juiste plaats". Ook minister Geens is overtuigd dat De Mesmaeker over alle kwaliteiten beschikt als criminoloog, als man die 'politie eet en drinkt', maar ook als jurist. Ook Geens zei vertrouwen te hebben dat de politie "de volgende vijf, mogelijk tien jaar in zeer goede handen is".

De Mesmaeker is sinds 2008 veiligheidsadviseur van de minister van Binnenlandse Zaken en sinds december 2011 directeur-generaal van het Administratief en Technisch Secretariaat van Binnenlandse Zaken (ATS). In die functies was hij naar eigen zeggen "gedurende tien jaar een bevoorrechte getuige van de Wetstraat".

"Na tien jaar Wetstraat met zes opeenvolgende ministers van Binnenlandse Zaken wou ik nog een laatste switch aan mijn carrière geven", zegt de nieuwe commissaris-generaal. "Net op dat moment deed deze opportuniteit zich voor, door het laureaatschap van Catherine De Bolle voor Europol. Ik heb mij dan beraden en me kandidaat gesteld. Daarnaast ben ik een uitgesproken utilitarist, en heb ik in alles wat ik doe in mijn loopbaan het algemeen belang vooropgesteld. Daar past dit volkomen in, denk ik."