Kersverse staatssecretaris Asiel en Migratie Sammy Mahdi: “Mijn huidskleur bepaalt mijn gedachten niet” ANA

04 oktober 2020

15u24

Bron: VTM NIEUWS/BELGA 2 Sammy Mahdi (CD&V), de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie, heeft vandaag zijn beleidsplannen uit de doeken gedaan in VTM Nieuws. Hij gaat voor een “goed, kordaat en humaan beleid” en wil inzetten op het verhogen van de terugkeercijfers. Opvallend: de staatssecretaris benadrukt zijn centrumrechts profiel en stelt dat zijn huidskleur zijn gedachten niet bepalen.

De kersverse staatssecretaris is volop bezig met het samenstellen van zijn kabinet, zo begint hij in VTM Nieuws: “Het parlement en de bevolking wacht op ons”. Sammy Mahdi (CD&V) volgt Theo Francken (N-VA) en Maggie De Block (Open Vld) op als staatssecretaris voor Asiel en Migratie. “Deze regering heeft ervoor gekozen om een groot stuk van het beleid van de vorige regering verder te zetten”, aldus Mahdi.

Op de vraag of zijn eigen allochtone afkomst (Mahdi heeft een Irakese vader en Belgische moeder, nvdr) zijn beleid zullen bepalen, antwoordt de CD&V’er als volgt: “Ik heb eerder een centrumrechts profiel. Mijn huidskleur bepaalt mijn gedachten niet, bij niemand zou de huidskleur de gedachten mogen bepalen”. Naar eigen zeggen mag de bevolking van hem een “goed, kordaat en humaan beleid” verwachten.

Kordaat terugkeerbeleid

De CD&V’er wil vooral inzetten op terugkeer, want die cijfers moeten beter, vindt hij. Om mensen te begeleiden naar terugkeer, zal ook worden samengewerkt met steden en gemeenten. Daarnaast moet de procedure korter. “Als mensen die een asielaanvraag indienen soms een jaar tot twee jaar op een antwoord moeten wachten, dan krijg je die mensen uiteindelijk ook niet meer weg.”

Het opdrijven van de terugkeercijfers was ook een voornemen van vorige staatssecretaris Theo Francken. “Dat zou de ambitie moeten zijn van om het even welke staatssecretaris voor Asiel en Migratie”, aldus Mahdi. “Er is nog veel marge voor progressie”.

Volgens de CD&V’er zal er blijven worden ingezet op gesloten asielcentra: “Er zullen gesloten centra bij komen. We gaan ervoor zorgen dat mensen die op het einde van een procedure te horen krijgen dat ze niet kunnen blijven, indien dat moet, via gesloten centra uiteindelijk uit het land gestuurd worden.”

Over het gevoelige thema van de woonstbetredingen, zei Mahdi: “What’s in a name. Ik zal alle nodige wettelijke initiatieven nemen die ik kan om op te treden tegen mensen die manifest weigeren om deel te nemen aan het terugsturen.”