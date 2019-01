Kersverse minister Lydia Peeters nodigt ‘spijbelende jongeren’ volgende week uit op partijbureau AW

Bron: Belga 0 Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld) nodigt twintig jongeren uit op het Open Vld-partijburau volgende week donderdag. Op die dag zouden jongeren opnieuw betogen in Brussel voor het klimaat. Dat zei ze vrijdagochtend op Radio2 Limburg.

"We zijn met de partij een ambitieus plan voor de toekomst aan het uitschrijven. Daarbij is alle input van derden belangrijk", zei de kersverse minister. Gisteren spijbelden 3.000 scholieren om in Brussel te betogen voor meer aandacht voor het klimaat. Binnen de Vlaamse regering is minister Joke Schauvliege (CD&V) bevoegd voor klimaat. "Klimaat en energie hangen samen met elkaar", zegt Peeters. Ze gaat minister Schauvliege wel vragen "wat zij eventueel als initiatief zal ondernemen".

Als de jongeren volgende week donderdag opnieuw gaan betogen, moeten ze wel opnieuw spijbelen. "Persoonlijk had ik het ook liever op een woensdag gezien, ik wil zeker geen spijbelgedrag aanmoedigen", zei de minister nog. "Maar anderzijds: zoveel jongeren die echt bewust omgaan met het klimaat mogen we niet negeren. Ze hebben zelf aangegeven dat ze komende donderdag terug in Brussel zijn. We nodigen ze graag over de middag uit op het partijbureau".