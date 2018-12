Kersvers minister van Asiel en Migratie Maggie De Block: "Weet dat ik voor sommigen te streng zal zijn en kritiek zal krijgen” ADN

13 december 2018

17u48

Bron: Belga 3 "Het misbruik moet er uit, dat heb ik altijd gezegd en dat ga ik ook doen. Ik weet nu al dat dit voor sommigen te streng zal zijn en ik veel kritiek zal krijgen, dat is dan maar zo. Ik ben dat gewoon van vorige keer." Dat heeft kersvers minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) gezegd na een vraag van Ecolo-kamerlid Véronique Waterschoot over haar plannen.

De Block zei zich zeven jaar jonger te voelen, verwijzend naar het feit dat ze toen voor het eerst de bevoegdheid kreeg over Asiel en Migratie. Ze benadrukte dat ze nooit om deze bevoegdheden gevraagd heeft en dat ze zal werken aan de uitvoering van het regeerakkoord van 2014.

Problemen

Ze erkende dat er de laatste tijd problemen zijn. “Ik ga zo snel mogelijk een oplossing zoeken. Ik zal er samen met mijn diensten alles aan doen om te vermijden dat er kinderen in de kou moeten slapen.”



“Hoe sneller we de aanvragen kunnen registreren, hoe sneller we het onderscheid kunnen maken tussen wie recht heeft en wie terug moet. Aanvragen niet registreren is voor mij dan ook geen duurzame oplossing", klonk het.

"Zoals in het verleden zal ik ook maatregelen nemen om de instroom te beperken en misbruik te bestrijden.”