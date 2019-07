Kersvers minister-president Homans: “Regering zonder Vlaamse meerderheid? Dat risico wil men niet lopen” Homans legt eed af als eerste vrouwelijke minister-president van Vlaanderen HAA TT TTR

02 juli 2019

13u10

Bron: Belga 74 N-VA-politica Liesbeth Homans heeft op het koninklijk paleis de eed afgelegd als de eerste vrouwelijke minister-president van Vlaanderen. Ook Wouter Beke (CD&V) legde de eed af, hij wordt federaal minister als opvolger van partijgenoot Kris Peeters. Homans wordt minister-president op een moment dat de vorming van een nieuwe Vlaamse regering ‘on hold’ is gezet door Vlaams informateur Bart De Wever. De N-VA-voorzitter wil eerst meer duidelijkheid over de federale regeringsvorming. “Een logische stap”, noemt Homans die beslissing.

De 46-jarige N-VA-politica is dus de nieuwe minister-president van Vlaanderen, en meteen ook de eerste vrouwelijke regeringsleider in ons land. Homans neemt in de ontslagnemende Vlaamse regering de fakkel over van Geert Bourgeois die verhuist naar het Europees Parlement. Het gaat om een tijdelijke functie tot er nieuwe Vlaamse regering is gevormd. Vanmorgen kwam de Vlaamse regering tijdens een speciale ministerraad bij elkaar om de benoeming officieel te maken.



“Ik ben niet voor quota en pleit altijd voor de beste vrouw of man op de juiste plaats. Maar ik moet als historica toch stiekem toegeven dat het mij iets doet om de geschiedenisboeken in te gaan als de eerste vrouwelijke regeringsleider van dit land en zeker als eerste vrouwelijke minister-president van Vlaanderen”, aldus Homans.

De N-VA’ster werd vorige week nog opgenomen in het ziekenhuis met hartklachten. “Ik heb vier dagen in het ziekenhuis gelegen. Ze hebben me binnenstebuiten gekeerd, maar er is niets levensbedreigend vastgesteld. Ik ben alleen nog wat versuft van de narcose en moet het wat rustig aan doen”, zegt Homans. Bij haar eedaflegging, die ook door premier Michel werd bijgewoond, informeerde de koning naar haar gezondheidstoestand.

Regeringsonderhandelingen

Homans wordt minister-president op een moment dat de vorming van een nieuwe Vlaamse regering ‘on hold’ is gezet door Vlaams informateur Bart De Wever. Die wil eerst meer duidelijkheid over de federale regeringsvorming. Homans begrijpt die keuze wel. “Dat is op zich een logische zet. Het lijkt me niet slecht om te kijken wat er federaal gebeurt, want daar zou er zich een regering zonder Vlaamse meerderheid kunnen vormen. Dat risico wil men niet lopen”, klinkt het.

Homans betreurt ook dat de PS op federaal niveau elk gesprek blijft weigeren. De N-VA wil dat gesprek wél aangaan, klinkt het. “Op federaal niveau wordt er gesproken over dingen die de Vlamingen aangaan, zoals onder meer migratie en volksgezondheid. Dat mag je niet overlaten aan de Franstalige partijen”, aldus Homans.

Intussen kan de ontslagnemende Vlaamse regering volgens Homans perfect op de winkel passen. “Het grote verschil met de ontslagnemende federale regering is dat wij in het parlement nog wel een meerderheid hebben. Wij kunnen dus nog dingen laten stemmen in het parlement. We werken ook al vijf jaar goed samen en kunnen perfect verder werken. Desnoods kunnen we ook een technische begroting indienen”, zegt Homans.

Ook Beke heeft eed afgelegd

Ook CD&V-voorzitter Wouter Beke heeft vanochtend de eed afgelegd. Beke wordt federaal minister van Werk, Economie, Consumentenzaken, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding in de federale regering van lopende zaken, tot er een nieuwe federale regering is gevormd. De christendemocraat volgt Kris Peeters op, die eveneens naar Europees niveau verkast.

CD&V moest wel een opvolger aanduiden, omdat de federale regering evenveel Nederlandstalige als Franstalige ministers moet tellen. Beke wordt geen vicepremier zoals Peeters. Die rol schuift door naar CD&V-minister van Justitie Koen Geens.

Beke hoopt dan ook dat zijn ministerschap van korte duur zal zijn. Hij hoopt immers dat zo snel mogelijk echte onderhandelingen uit de startblokken kunnen schieten, zowel op federaal als Vlaams niveau. “Het is natuurlijk iets speciaal om de eed af te leggen. Anderzijds zijn het wat bijzondere omstandigheden: het is in de regering van lopende zaken en tijdelijk. Ik hoop dat we daar zo snel als mogelijk een versnelling zien. Dit ministerschap duurt best zo kort mogelijk, in afwachting van een nieuwe regering.”

Bij de voorzittersverkiezingen bij zijn partij van eind dit jaar zal Beke geen kandidaat zijn. Dat laatste heeft te maken met de slechte verkiezingen van 26 mei, waarbij de partij een pak zetels kwijtspeelde. Het resultaat was een grote teleurstelling voor Beke zelf, die aangaf dat hij de partij liever op 20 procent had achtergelaten. Zelf haalde Beke nog 46.940 voorkeurstemmen op de Limburgse Kamerlijst, maar zijn partij speelde wel een Kamerzetel kwijt in die provincie.