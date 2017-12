Kerststal op Brusselse Grote Markt weer compleet met terugkeer kindje Jezus HA EB ADN

10u58

Bron: Bruzz, Belga, VTM NIEUWS 14 Baert Marc kindje Jezus werd uit de kerststal gestolen: links de open afsluiting en rechts de lege kribbe. De kerststal op de Brusselse Grote Markt is weer compleet nu kindje Jezus opnieuw in zijn kribbe ligt. Dat meldt de Brusselse burgemeester Philippe Close op Twitter. Afgelopen nacht was het beeld van het kerstekind uit de kerststal verdwenen, vermoedelijk het werk van vandalen.

Wie de diefstal op zijn geweten heeft, is (nog) niet duidelijk. "De ontvoerders knipten een gat in de afsluiting en konden zo het beeldje meenemen", bevestigde politiewoordvoerster Ilse Van de Keere eerder vandaag aan VTM NIEUWS. De Brusselse politie heeft een onderzoek ingesteld.

Brussels schepen van cultuur Karine Lalieux liet weten dat er voor vervanging zou gezorgd worden, wat intussen gebeurd is.

Ook in 2014 verdween het Jezus-beeldje uit de kerststal. Toen was dat het werk van actievoerders die protesteerden tegen het beleid van de regering-Michel. Of het ditmaal ook om een protestactie gaat, dan wel om louter vandalisme, is nog niet duidelijk. In de kerststal is geen boodschap achtergelaten.

Baert Marc Dieven maakten een gat in de afsluiting om het beeld te kunnen stelen.

Baert Marc De lege kribbe op de Grote Markt in Brussel.

Alles is in orde. Baby Jezus ligt terug in zijn kribbe op de Grote Markt. pic.twitter.com/mNOIaiLJYZ Philippe Close(@ PhilippeClose) link

