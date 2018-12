Kerstperiode is nu écht begonnen: sfeervolle kerstmarkt in Brussel geopend met lichtspel Redactie

01 december 2018

11u59

Bron: Belga 0

In Brussel is gisterenavond de kerstperiode officieel begonnen. Op de Grote Markt zijn de stallen van de kerstmarkt geopend en is de verlichting van de kerstboom aangezet. Wie zijn zoektocht naar kerstcadeaus al wilt inzetten, kan beginnen met de 250 chalets van de markt af te schuimen. Ondertussen kan je genieten van de sfeervolle verlichting, het reuzenrad of verschillende mogelijkheden voor ludieke activiteiten.