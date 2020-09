Exclusief voor abonnees

Kerstmis 2020: hoe vieren we dat? “Niet één dag, maar een kerstwéék. Met meerdere kleine feesten, of een barbecue in openlucht”

Nadine Van Der Linden

07 september 2020

“Kerstmis zal niet normaal kunnen verlopen.” De voorspelling van virologen zorgt voor een fluittoon in de oren van ondernemers. Want hoe moet dat met de kerstmarkten, de wijnproeverijen, de cadeautjesjacht? “Mogelijk zullen mensen meerdere kleine feesten geven. Of wordt het een kerstbarbecue in openlucht.” Sowieso waren de heel grote diners al op hun retour: “De ‘zatte nonkel’ was niet overal meer welkom. En straks zeker niet.”