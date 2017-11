Kerstmarkt in Brussel nooit groter dan dit jaar (en met meer blauw op straat) DCFS & FT

16u18 0 Baert Marc Gisteravond werd de laatste hand gelegd aan de kraampjes. Extra kerstverlichting, meer attracties én een nieuw Winterdorp dat in vier verschillende wijken zal neerstrijken. De Brusselse kerstmarkt is grootser dan ooit. Vanavond wordt de aftrap gegeven voor vijf weken plezier. Dit jaar ook meer blauw op straat, maar toch ziet de buurt de drukte niet graag komen. En daar zitten ook de rellen voor iets tussen.

Al dertig jaar ijveren de winkeliers om de Lemonnierlaan te versieren. "Elk jaar moesten we immers met lede ogen toekijken hoe shoppers in het stadscentrum de kraampjes en winkels afgingen, terwijl ze ons links lieten liggen. Bovendien merkten toeristen die in het Zuidstation toekwamen niets van de kerstsfeer, omdat die zich tot de Dansaertwijk beperkte. Gênant toch!", zegt een van de handelaars.

Zeker na de rellen kunnen de getroffen handelaars de extra omzet van de eindejaarsperiode goed gebruiken. Zowel hun vitrines als hun imago kreeg een fikse deuk. "Ach, ik weet wel hoe mensen onze straat noemen: de boulevard van het krapuul. Maar wij zijn, net als alle anderen, hardwerkende mensen met mooie winkels. Het wordt tijd dat mensen ons herontdekken."

Licht- en luchtvervuiling

De kerstmarkt wordt niet alleen sfeervoller, maar ook groter. Ook andere wijken buiten de Vijfhoek kunnen nu een graantje meepikken van de kerstvreugde. Al lijkt niet iedereen opgezet met de steeds uitdijende Winterpret. Want een grotere kerstmarkt, betekent ook meer drukte. "Met 1,5 miljoen bezoekers is Winterpret de hel", zegt Nathalie, die in hartje Brussel woont. "Elke dag neem ik de metro van en naar mijn werk. 's Avonds is het ploeteren door de slenterende massa om mijn voordeur te bereiken. Bovendien vind ik zo'n markt totale verspilling. Het milieu lijdt onder al de afval, licht- en luchtvervuiling." Ook haar vriendin stelt de kerstmarkt in vraag. "Hoeft die werkelijk zo groot?" Toch begrijpen beide dames de beslissing van de stad.

Pickpockets

De drukte moet dit jaar in goede banen geleid worden door meer blauw op straat. De extra agenten die door de politiezone worden opgetrommeld - zowel in uniform als burger - zullen vooral toezien op pickpockets. En ook de rellen van de voorbije weken spelen mee om meer troepen in het straatbeeld te posteren. Zoals elk jaar komen er ook obstakels en betonblokken die moeten verhinderen dat voertuigen op de massa kunnen inrijden.

Winterpret start vanavond met een feestelijke opening en vindt plaatst tot oudejaarsavond. De schaatsbaan en het bijhorende dorp blijven open tot 7 januari.