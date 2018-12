Kerstdag wordt zonnig maar koud KVDS

25 december 2018

06u38

Bron: Belga 0 Na het optrekken van het ochtendgrijs komen er op deze kerstdag brede opklaringen tevoorschijn. Op sommige plaatsen kunnen de mist en de lage wolken wel hardnekkig zijn. De maxima liggen tussen 2 graden in de Ardennen en 6 graden aan zee. Dat meldt het KMI.

Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en is er weinig wind, waardoor het kwik op de meeste plaatsen snel onder het vriespunt duikt. Later kan er opnieuw zeer plaatselijke aanvriezende mist ontstaan. De minima liggen tussen -7 graden in de Hoge Venen en -1 graad in het westen.

Aanvriezende mist

Morgenochtend is het plaatselijk grijs met aanvriezende mist en lage wolken. Na het optrekken van het lokale ochtendgrijs wordt het vrij zonnig met opklaringen en wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 2 en 6 graden.





Donderdag krijgen we na het optrekken van het ochtendgrijs vrij mooi weer met opklaringen en weinig of geen wind. De maxima schommelen op de meeste plaatsen tussen 3 en 5 graden. Vrijdag begint met brede opklaringen. In de loop van de dag neemt de bewolking toe vanuit het westen met kans op enkele druppels. De maxima schommelen dan tussen 3 en 7 graden.

Zaterdag tot slot is het zwaarbewolkt tot betrokken en trekt er een storing met soms lichte neerslag over ons land. De maxima liggen rond 6 à 7 graden in het centrum. Zondag en maandag blijft het droog met opklaringen en wolkenvelden. De maxima schommelen dan rond 7 of 8 graden in het centrum van het land.