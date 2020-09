Exclusief voor abonnees

Kernuitstap zal véél kosten maar mag niets kosten: studies spreken elkaar soms ronduit tegen

Erwin Verhoeven

07 september 2020

05u00

"Voor het langer openhouden van de kerncentrales na 2025 zal er gekeken worden naar een wetenschappelijke studie die de bevoorradingszekerheid van ons land in kaart brengt", zo liet pre-formateur Egbert Lachaert (Open Vld) voor het weekend noteren. Aan recente studies over de bevoorradingszekerheid en het prijskaartje dat daaraan vasthangt, is er nochtans geen gebrek. Al zeggen die rapporten niet altijd hetzelfde.