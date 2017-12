Kernuitstap blijft voor gekibbel zorgen in Vlaamse meerderheid HA

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) De discussie over de sluiting van de kerncentrales blijft voor spanningen zorgen in de Vlaamse meerderheid. Dat bleek vandaag nogmaals in de commissie Energie van het Vlaams Parlement.

Het thema van de kernuitstap en de eventuele verlenging van enkele kerncentrales veroorzaakt al langer (oplopende) discussies in de Vlaamse meerderheid. Zo pleit met name N-VA ervoor om de levensduur van minstens twee kerncentrales te verlengen om zo de betaalbaarheid en bevoorradingszekerheid te garanderen.

Afgelopen weekend leidde de discussie nog tot een botsing tussen energieminister Bart Tommelein en minister-president Geert Bourgeois. Zo had Tommelein in De Zondag gezegd dat hij "stomverbaasd" was dat N-VA zich in de kwestie liet leiden door "grote lobbygroepen". Minister-president Geert Bourgeois noemde die uitval op VTM "niet gepast" en waarschuwde voor het importeren van het "federale gekibbel" in de Vlaamse regering.

"Federale bevoegdheid"

In het parlement moest Tommelein vandaag toegeven dat hij met Bourgeois heeft afgesproken geen inhoudelijke uitspraken meer te doen over de kernuitstap. Maar er moest de Open Vld-minister wel iets van het hart: "Mij is gevraagd geen federale problematiek in te voeren in de Vlaamse regering. Maar ik stel vast dat ik hier vragen krijg over een materie waar Vlaanderen niet voor bevoegd is. De kernuitstap is een federale bevoegdheid", antwoordde Tommelein aan vraagstellers Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) en Andries Gryffroy (N-VA).

De Open Vld-minister benadrukte ook dat de discussie over kernenergie maar één onderdeel is van het geplande interfederale energiepact. Volgens Tommelein blijft het zijn vaste ambitie om daarover tegen eind 2017 tot een akkoord te komen. Voor de Vlaamse regering blijft de leidraad daarbij de Vlaamse energievisie (Stroomversnelling), aldus nog Tommelein.