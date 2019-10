Kernreactor Tihange 2 weer stilgelegd SPS

06 oktober 2019

20u53

Bron: ANP 0 Een van de reactoren in de Belgische kerncentrale in Tihange is vandaag stilgelegd. Er waren problemen met een pomp in kernreactor 2 van de centrale, meldt de nucleaire waakhond FANC en wordt bevestigd door uitbater Engie Electrabel. Naar schatting zal de reactor twee weken geen elektriciteit produceren.

VVolgens een woordvoerder van het FANC liep de temperatuur in een pomp te hoog op en werd de reactor uit voorzorg stilgelegd. Een woordvoerster van Engie Electrabel bevestigt. “Er is een onderhoudsinterventie nodig aan een pomp in het koelcircuit”. Het gaat om een niet-geplande interventie in het nucleaire gedeelte van de centrale.

Volgens het FANC heeft de stillegging geen impact gehad op het welzijn van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu. Het FANC is op de hoogte en volgt de situatie op, zo klinkt het. Als gevolg zal Tihange 2, naar schatting, twee weken geen elektriciteit produceren. Ook de reactoren Doel 1 en 2 draaien niet. Ze zijn in revisie.

Reactor 2 heeft het afgelopen jaar tien maanden stil gelegen, en werd op 23 juni pas weer opgestart. Dat had te maken met noodzakelijke betonreparaties. Het gewapende beton in het gebouw bleek slecht te zijn aangebracht, waarop de reactor in augustus 2018 werd stilgezet.

Over de veiligheid van de twee Belgische centrales bij Luik (Tihange) en Antwerpen (Doel) heersen veel zorgen in de buurlanden. De complexen in Tihange en Doel tellen in totaal zeven reactoren.