Kernreactor Tihange 2 kort na middernacht opnieuw opgestart IB

25 juli 2018

01u00

Bron: Belga 0 De kernreactor van Tihange 2 is kort na middernacht heropgestart. Dat zegt een woordvoerder van uitbater Engie Electrabel. De kerncentrale werd maandagnamiddag automatisch stilgelegd na problemen met de stroomtoevoer.

In het niet-nucleaire gedeelte werd toen een "onregelmatigheid vastgesteld in het regelsysteem van de stoomturbine". Ook de heropstart van Doel 3 is aan de gang.

In de loop van de dag zou de kerncentrale weer 100 procent operationeel zijn. Sinds september vorig jaar lag de centrale stil nadat er betondegradatie was vastgesteld aan de plafonds en muren van een bunker naast het reactorgebouw.