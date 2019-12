Kernreactor Tihange 1 ligt tot 10 juli stil IB

31 december 2019

05u51

Kernreactor Tihange 1, met een capaciteit van 962 MW, wordt vandaag voor een periode van zeven maanden stilgelegd in het kader van de jaarlijkse revisie van de centrale. Dat meldt uitbater Engie Electrabel.

Het jaarlijks onderhoud van de centrale is gepland van 31 december tot 10 juli. Op die manier kon de centrale ook tijdens november en december elektriciteit leveren en bijdragen aan de bevoorradingszekerheid in België.

De zeven Belgische kerncentrales moeten wettelijk gezien elke 12 of 18 maanden een onderhoud ondergaan.

Daarnaast vinden in Tihange 1, net als in de reactoren Doel 1 en 2, uitgebreide werkzaamheden plaats in het kader van de levensduurverlenging van de centrales met 10 jaar. Electrabel heeft voor die verlenging 1,3 miljard euro aan investeringen voorzien.