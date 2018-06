Kernreactor Doel 4 heropgestart, vroeger dan voorzien ADN

11 juni 2018

09u49

Bron: Belga 0 Kernreactor Doel 4, die stillag door een technisch defect, is deze ochtend rond 09.30 uur opnieuw opgestart. Dat is bevestigd door Nele Scheerlinck, communicatiemanager van de kerncentrale in Doel. Eerder nog was de heropstart uitgesteld tot vanavond 23 uur.

De kernreactor van Doel 4 lag sinds zaterdagavond stil. De oorzaak voor het stilleggen was een defect aan de vermogensregeling van de stoomturbine in het niet-nucleaire gedeelte van de centrale. De andere drie reactoren lagen al stil, waardoor de volledige kerncentrale buiten bedrijf was. "Deze ochtend omstreeks 09.30 uur is Doel 4 opnieuw aan het net gekoppeld", zegt Scheerlinck. "Er wordt nu een testprogramma doorlopen. Het vermogen zal geleidelijk opgebouwd worden en Doel 4 zal normaal gezien in de loop van de namiddag opnieuw op vol vermogen werken."

Door het uitvallen van Doel 4 lagen alle reactoren in de kerncentrale van Doel plat. Dat Doel 1 en 2 gingen stilliggen voor onderhoud, lag al heel lang vast. De heropstart van Doel 3 is normaal voorzien voor 2 augustus. Tijdens de geplande stop van Doel 3 begin oktober, voor het jaarlijkse onderhoud van de reactor, werd betondegradatie vastgesteld aan de plafonds van de lokalen waar zich de aansluitstukken bevinden van de stoomkleppen. De werken aan onder meer een extra dakstructuur zijn bijna afgerond.

Elektriciteitsbevoorrading

"Dat één van de reactoren uitvalt, is niet zo uitzonderlijk", zei Scheerlinck, gisteren. "Gemiddeld is er wereldwijd één automatische stop per reactor per jaar. Dat alle vier de reactoren uit liggen, dat gebeurt inderdaad niet zo vaak", klonk het. Het uitvallen van alle reactoren zorgde niet voor problemen in de elektriciteitsbevoorrading. "Electrabel kan dat opvangen", aldus Scheerlinck.

De kerncentrale van Doel vertegenwoordigt ongeveer 15 procent van de totale elektriciteitsproductiecapaciteit in België. De vier kernreactoren, die in gebruik genomen werden in de periode 1975-1985, hebben een totaal vermogen van 2.905 MW. Doel 4 is de grootste met een vermogen van 1.039 MW.