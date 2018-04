Kernreactor Doel 1 stilgelegd na lek in nucleair gedeelte Redactie

28 april 2018

13u43

Bron: TV Oost 0 De reactor van de kerncentrale Doel 1 in Beveren is begin deze week stilgelegd als gevolg van een lek in het nucleaire gedeelte. Dat heeft uitbater Engie Electrabel aan TV Oost bevestigd.

Kerncentrale Doel 1 werd maandag ongepland stilgelegd om onderhoudswerken uit te voeren ter hoogte van het koelwatercircuit, zo klonk het eerder deze week nog bij monde van een woordvoerster van Engie Electrabel.

Nu blijkt dat er een lekkage werd vastgesteld in het koelsysteem van de reactor, aldus TV Oost. De herstelling verloopt erg moeilijk, omdat de radio-actieve straling in dat deel van de kerncentrale zeer groot is. Er is geen gevaar voor de omwonenden.

Aan de kerncentrale waren eerder al onderhoudswerken voorzien. Die zouden plaatsvinden van 29 mei tot 1 oktober, maar werden deze week met een maand vervroegd. De einddatum blijft wel behouden op 1 oktober, zo deelde Engie gisteren mee.

Doel 1 werd in 1975 in gebruik genomen en is de oudste kerncentrale in ons land. In februari 2015 werd hij na veertig jaar stilgelegd, maar op het einde van dat jaar werd hij opnieuw op het elektriciteitsnet aangesloten, als gevolg van de levensduurverlenging van Doel 1 en Doel 2. De centrale heeft een capaciteit van 433 MW.