Kernreactor Doel 1 mag na tien maanden weer draaien ADN

28 februari 2019

11u33

Bron: Belga 0 Uitbater Engie Electrabel mag kernreactor Doel 1 heropstarten. Dat zegt de nucleaire waakhond FANC vandaag. De reactor werd eind april 2018 stilgelegd door een lek in een koelwaterleiding.

Het lek werd op 23 april ontdekt, waarna de reactor werd stilgelegd. Uit analyses bleek dat het was ontstaan door metaalmoeheid. Intussen zijn de nodige herstellingen gebeurd.

“De reactor Doel 1 kan nu opnieuw op een veilige manier worden uitgebaat”, aldus het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) in een persbericht. Het is aan Engie Electrabel om te beslissen wanneer precies de reactor opnieuw wordt opgestart. Een woordvoerster laat weten dat Doel 1 normaal gezien op 15 maart heropgestart wordt. “Dat is de schatting die eerder gegeven was en tot vandaag blijft die behouden”, klinkt het.

Ook in Doel 2 bleek een koelwaterleiding in slechte staat, maar de herstellingen daar duurden minder lang. Die reactor werd begin februari heropgestart.

Engie Electrabel moet de leidingen in de toekomst regelmatig nakijken.