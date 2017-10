Kernkabinet hoopt vandaag te landen over effectentaks (maar er is geen haast) 17u19

Bron: Belga 0 Thinkstock De topministers zitten sinds 14 uur opnieuw samen in de Lambermont, de ambtswoning van de premier, om een oplossing te vinden voor de effectentaks. Het is de bedoeling om vandaag te landen, klinkt het in de ene hoek, maar er is geen reden te overhaasten, luidt het elders.

Het knelpunt blijft de effectentaks, een sleutelmaatregel uit het zomerakkoord die gericht is op effectenrekening boven 500.000 euro. Na een kritisch advies van de Raad van State lag de verdeeldheid bij de meerderheid andermaal duidelijk bloot. CD&V wil dat er rekening gehouden wordt met het advies en dat de uiteindelijke versie de toets van de Raad van State kan doorstaan. N-VA en Open Vld willen zo weinig mogelijk aan de maatregel veranderen.



Gisteren vergaderden de topministers de hele dag om rond 18 uur zonder akkoord uiteen te gaan. Bij één van de onderhandelaars maakte men zich sterk dat er een akkoord inzat als men tot finish had vergaderd. Door een dag later opnieuw te moeten beginnen, wordt de klok voor een stuk teruggedraaid. Maar het blijft de bedoeling om vandaag te landen, klinkt het. Bij een ander kabinet wordt erkend dat men gisteren dicht bij een akkoord zat, maar er is geen directe tijdsdruk, wordt er meteen aan toegevoegd. Een akkoord vandaag kan, maar is niet absoluut noodzakelijk, is te horen.

Calvo: "Aanpassing moet er komen"

Groen-Kamerlid Kristof Calvo begrijpt niet dat de regering het niet eens raakt over de effectentaks, het sluitstuk van het zomerakkoord. "N-VA en Open Vld moeten hun veto tegen eerlijke fiscaliteit laten varen. CD&V moet voet bij stuk houden. Een effectentaks zonder effect kan toch niet de bedoeling zijn? Na het erg kritische advies van de Raad van State moet de regering de maatregel durven herbekijken", vindt het groene parlementslid.



"Besparingen beslist de regering razendsnel, maar eerlijke fiscaliteit is elke keer opnieuw het struikelblok", aldus Calvo, die de hand uitreikt om nog deze legislatuur stappen te zetten voor fiscale rechtvaardigheid: "Als de regering geen rekening houdt met adviezen Raad van State, kan dat nog altijd via parlement. Daar is wel een meerderheid voor fiscale rechtvaardigheid, net zoals in de samenleving. Onze belastingen kunnen eerlijker en eenvoudiger."



Volgens de Raad van State zou de effectentaks niet het verhoopte effect hebben. De Raad vraagt zich onder meer af waarom aandelen op naam niet onder de belasting vallen. Ook het feit dat vennootschappen niet onder de belasting vallen, is problematisch, aldus Calvo. "Eerlijk delen is gewoon geen onderdeel van de visie van deze regering. Dat zou het wel moeten zijn", besluit hij.