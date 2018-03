Kernkabinet buigt zich over zware beroepen, maar akkoord lijkt nog niet voor vandaag HA

29 maart 2018

17u37

Bron: Belga 5 Het kernkabinet buigt zich vanavond over het pensioendossier. De regeringspartijen zoeken een akkoord over de voorwaarden voor het bepalen van wat zware beroepen zijn. Mensen met zo'n zwaar beroep kunnen vroeger met pensioen gaan of krijgen een hogere pensioenuitkering. De kans lijkt echter klein dat er vanavond een akkoord uit de bus komt.

De basiscriteria liggen al vast: fysiek zware jobs, banen met onregelmatige uren of met een veiligheidsrisico kunnen erkend worden als zwaar beroep. Stress kan daarbij een verzwarend criterium zijn. Om tegemoet te komen aan de vrees van Open Vld en N-VA dat er te veel jobs als zwaar beroep zouden worden erkend, heeft minister van Pensioenen Daniël Bacquelaine (MR) volgens De Tijd een nieuw voorstel op tafel gelegd. Daarbij zouden periodes van langdurige ziekte (langer dan 21 dagen) en tijdskrediet niet in rekening gebracht kunnen worden om vroeger te kunnen stoppen met werken.

In de Kamer wilden Wouter De Vriendt (Groen) en Raoul Hedebouw (PVDA) van minister Bacquelaine horen of die piste effectief op tafel ligt. Minister Bacquelaine geeft echter geen commentaar "gezien de besprekingen die binnen de regering lopen". Volgens de minister zijn de gesprekken wel "constructief".

Energiepact

Mogelijk zouden de topministers ook over het energiepact praten. Dat dossier zit al sinds december vast. N-VA gelooft niet in de kernuitstap in 2025 zoals die in de ontwerptekst is voorzien. Open Vld wil die kernuitstap wel en wordt stilaan ongeduldig. De Vlaamse liberalen koppelen het dossier aan de betonstop, waarover de Vlaamse regering morgen moet beslissen en waar N-VA grote voorstander van is. Als het energiepact er niet snel komt, maakt Open Vld met die betonstop ook geen haast, klonk het deze week in de pers.