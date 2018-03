Kernkabinet bereikt akkoord over begroting lva

24 maart 2018

02u20

Bron: Belga 0 Het federale kernkabinet heeft een akkoord bereikt over de begrotingscontrole. Dat heeft premier Charles Michel op Twitter laten weten. Zaterdagmorgen om 10.30 uur wordt het akkoord toegelicht op een persconferentie.

De regering-Michel moest op zoek naar 1,4 miljard euro om het budget voor dit jaar op koers te houden. Het Monitoringcomité, dat de begroting van dichtbij opvolgt, had voor de regering een inspanning tussen een vork van 700 miljoen tot 1,4 miljard euro naar voren schoven om de begrotingsambities waar te maken. De regering heeft beslist voor het maximale scenario te gaan.

Voor aanvang luidde het dat het niet de bedoeling was om de oefening te klaren via grote nieuwe maatregelen, noch in de inkomsten, noch in de uitgaven. Er was sprake van een sterke monitoring, zodat maatregelen die al gepland waren, maar niet helemaal correct geïmplementeerd zijn, alsnog hun vooropgestelde rendement halen.

Akkoord begrotingscontrole, persconferentie zaterdag om 10 uur 30 #begov Charles Michel(@ CharlesMichel) link



Er valt de horen dat de klus van 1,4 miljard euro geklaard is met technische correcties. CD&V-vicepremier Kris Peeters tweette dat "de begroting op orde is gebracht" en dat er "extra middelen voor sociale maatregelen zijn".

Begrotingscontrole afgerond. Begroting op orde gebracht, extra middelen voor sociale maatregelen. Kris Peeters(@ peeters_kris1) link