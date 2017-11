Kerncentrales toch nog open na 2025? kv

BELGA PHOTO KRISTOF VAN ACCOM "Alle kerncentrales sluiten tegen 2025 is geen goed idee. Minstens twee kerncentrales moeten dus open blijven", zeggen Marc Lambotte, Yves Verschueren en Peter Claes, de topmannen van de federaties van de technologie (Agoria), de chemie en 'life sciences' (essenscia) en de industriële grootverbruikers (Febeliec), na een analyse van het rapport over de energiebevoorrading dat netbeheerder Elia publiceerde.

Elia stelde in zijn rapport van ruim een week geleden dat de geplande kernuitstap in 2025 mogelijk is, maar dat er dan nieuwe gascentrales moeten komen. Doet de regering niets, dan moeten de vier grootste kerncentrales open blijven, klonk het.

Volgens Lambotte, Verschueren en Claes blijkt uit de berekeningen van Elia, dat het scenario van het openhouden van twee kerncentrales na 2025 becijferde, dat het sluiten van alle kerncentrales niet wenselijk is.

"De kostprijs van dit scenario ligt zo'n 600 miljoen euro per jaar lager. Ook andere studies (Energyville, Itinera en het Planbureau) tonen aan dat de totale systeemkosten bij een verlenging van twee kerncentrales na 2025 substantieel lager liggen. Daarom pleit de industrie voor een meer getrapte kernuitstap en de verlenging van minstens twee centrales na 2025", klinkt het.