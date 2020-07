Kerncentrale Tihange ligt volledig stil AW

10 juli 2020

19u38

Bron: Belga 12 Alle reactoren van de kerncentrale van Tihange zijn momenteel buiten gebruik. Deze namiddag werd de enige nog werkende reactor Tihange 2 stilgelegd als gevolg van een technisch probleem in het niet-nucleaire gedeelte van de centrale. Dat meldt uitbater Engie Electrabel. De andere reactoren liggen al langer stil. Ze werden afgeschakeld voor revisie of herstelling.

Tihange 2 werd stilgelegd nadat er stoom was vrijgekomen. Verwacht wordt dat de reactor na herstellingen op 19 juli heropgestart kan worden, zegt Engie Electrabel. Het incident van vrijdag heeft geen gevolgen voor het milieu of de gezondheid, benadrukt het bedrijf.



De andere units op de site zijn ook buiten werking. Tihange 3 is sinds 7 juni afgeschakeld voor revisie en ligt nog stil tot 24 oktober. De reactor Tihange 1, die momenteel een nazicht krijgt en herstellingen ondergaat, zal pas op 31 december weer op het net gaan. De reactor zal dan een jaar hebben stilgelegen. Normaal was het de bedoeling om Tihange 1 vandaag/vrijdag herop te starten, maar de interventie duurt langer dan verwacht, luidt het.