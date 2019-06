Kerkhoven verliezen strijd tegen onkruid Redactie

18 juni 2019

00u00 5 Een efficiënt groenbeheer voor bijen houdt dan wel in dat het gras niet piekfijn gemaaid moet worden, maar de Vlaamse kerkhoven liggen er dezer dagen wel héél groen bij, tot onvrede van de rouwenden. De oplossing? 'Ingroenen': geen grind meer, maar gras.

De overvloedige regen en zachte temperaturen van de voorbije weken hebben hun effect niet gemist. Op zowat alle Vlaamse begraafplaatsen maakten graszoden en onkruid een groeispurt, maar het kerkhof van Wolvertem lijkt de kroon te spannen. De distels staan kniehoog en om sommige graven te bezoeken, moet je je een weg banen door het onkruid. "Dit kan inderdaad niet", reageert bevoegd schepen Jonathan De Valck (N-VA). "Maar onze groendienst is onderbemand. We zouden 20 mensen moeten hebben. Daarvan zijn er 15,7 aangeworven en vandaag (gisteren, red.) waren er effectief 12 aan het werk. Vacatures raken erg moeilijk ingevuld. Onze groendienst zal nu wel prioritair de kerkhoven aanpakken. In de toekomst willen we het onderhoud uitbesteden aan een privéfirma."

Sinds 1 januari 2015 mogen gemeentebesturen voor het onderhoud van kerkhoven geen pesticiden meer gebruiken en dus is de strijd tegen onkruid een pak moeilijker. In Erpe-Mere hebben ze daarom het geweer van schouder veranderd en kiezen ze voor 'ingroenen' - geen grind meer, maar gras zaaien. "Wij zijn er in 2016 mee begonnen", zegt schepen Reinold De Vuyst (N-VA). "Voor aanleg en onderhoud hebben we een contract met Pro Natura. Die komen om de twee weken maaien en om de drie weken onkruid wieden. De jongste weken was het alle hens aan dek en kregen ook wij kritiek. Maar het werk is 30% minder arbeidsintensief en de jaarlijkse kosten zijn met 150.000 euro gedaald."

Groen geeft rust

"Ik denk dat veel mensen nog moeten wennen aan het concept", zegt Nathalie Debast van de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG). "Maar het ingroenen van begraafplaatsen is waar veel gemeenten naartoe willen. Vlaams-Brabant heeft zelfs een inspiratieboek om die politiek te ondersteunen. Groen geeft rust." (MAC/DBS)