Kerel dwingt vriendinnetjes naaktfoto's te sturen, meisje onderneemt zelfmoordpoging: "Straf me niet te zwaar" FT

16u47

De jongeman overtuigde zijn vriendinnetjes om pikante foto's en filmpjes door te sturen. Zijn jongste slachtoffer was 13, het oudste 17. Wordt dit het eerste grote sextingproces in ons land? Een 22-jarige uit Affligem riskeert dertig maanden cel nadat hij vijf minderjarige meisjes overtuigd had hem naaktfoto's te sturen. De beelden zond hij op zijn beurt door naar anderen. Een van de meisjes ondernam daarop een zelfmoordpoging omdat haar foto de school rondging.

De feiten komen aan het licht wanneer het meisje in maart 2014 in het ziekenhuis wordt opgenomen. Haar ouders stappen naar de politie. Uit het onderzoek dat daarop volgt, blijkt dat zij niet het enige slachtoffer is van de jongeman. Ook vier andere meisjes zijn betrokken. Volgens het parket heeft de jonge twintiger zich schuldig gemaakt aan het aanzetten tot ontucht van minderjarigen, bezit en verspreiding van kinderporno en aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging.

"Het jongste slachtoffer was 13 jaar oud, het oudste 17", zei Mieke Thijssen vandaag in de rechtbank. "De verdachte zette de meisjes onder druk om hem naaktfoto's en pikante filmpjes door te sturen. Deden ze dat niet, dan werd hij boos en dreigde hij ermee de relatie stop te zetten. Hier is duidelijk sprake van morele dwang. In gesprekken met vrienden noemde hij de meisjes ook 'slet' of 'hoer'."

Geen seksueel roofdier

Volgens de verdediging van de kerel tilt het parket te zwaar aan de feiten. "Uit studies blijkt dat zowat 25 procent van de jeugd aan sexting doet", pleitte meester Carine Flament. "Mijn cliënt is geen seksueel roofdier, maar een jongen barstensvol hormonen die contact zocht met leeftijdgenotes, die daar graag op ingingen. De feiten zijn zeker laakbaar en grensoverschrijdend maar of ze ook strafbaar zijn, is minder duidelijk. Ik zie alvast geen geweld of bedreiging."



De verdediging pleitte voor de vrijspraak of, hoogstens, een opschorting. Het vonnis valt op 30 oktober.