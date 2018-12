Kentucky Fried Chicken komt naar ons land. Waarom moest dat zo lang duren? “Internet en leveringsdiensten zullen nog meer ketens naar België lokken” Luc Beernaert

18 december 2018

16u36 9 In het voorjaar van 2019 opent Kentucky Fried Chicken, de populairste kiprestaurantketen ter wereld, een eerste vestiging in het Brusselse Noordstation. “Zo geven we gehoor aan de oproep van vele Belgen”, maakt het bedrijf zich sterk. Op termijn zouden er in ons land 150 vestigingen komen, met telkens 60 man personeel. Waarom heeft het zo lang geduurd vooraleer Colonel Sanders en zijn trawanten ontdekten dat er wel potentieel zit in de Brusselse ‘kiekenfretters’? En heeft gefrituurd fastfood nog wel een toekomst?

Liefhebbers van KFC jubelden gisteren op sociale media. ‘The Colonel is finally here’, klonk het. Zoals enkele jaren geleden ook de komst van hamburgerketen Burger King voor vreugdekreten zorgde. Beide fastfoodketens hebben een sterke merkbekendheid. Zelfs zonder de letters herkent zowat iedereen het logo van KFC met de grijze ‘kolonel’. “We zullen in het hele land KFC-restaurants openen, zowel binnenstedelijk als restaurants met een drive-in”, kondigt Hans Wingerder, Develop Leader van KFC Noord-Europa, aan.

KFC serveert elke dag gefrituurde kip aan 12 miljoen klanten in 115 landen. China heeft zelfs méér KFC-vestigingen dan de VS

België is, naast Noorwegen en Finland, decennialang een blinde vlek gebleven op de KFC-penetratiekaart. Daarnaast is ook het Afrikaanse continent, met Zuid-Afrika als uitzondering, tot vandaag grotendeels onontgonnen. KFC serveert elke dag gefrituurde kip aan 12 miljoen klanten in 115 landen. China heeft zelfs méér KFC-vestigingen dan de VS. En er zit nog groeipotentieel in Europa, zo meent de bedrijfstop die in Duitsland de komende jaren het aantal restaurants wil verdrievoudigen.

