Kent u deze man? Politie op zoek naar identiteit verwarde ‘vijftiger’ in Herstal HAA

18 oktober 2019

16u02

Bron: Federale politie 0 Afgelopen dinsdag werd een man met geheugenverlies aangetroffen in Herstal, in de provincie Luik. De onderzoekers proberen zijn identiteit te achterhalen en hebben een opsporingsbericht verspreid.

De man is tussen 50 en 55 jaar oud en spreekt Nederlands. Hij heeft grijzend haard en een grijzende baard. Hij droeg een blauwe jeans, een witte sweater met kap met oranje en grijze letters en cijfers van het merk Jack&Jones, en een zwarte jas van het merk Zara.

Kent u deze man of weet u iets meer over hem, aarzel dan niet om contact op te nemen met de speurders via het gratis telefoonnummer 0800/30.300 of via dit tipformulier.