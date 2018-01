Kent u deze jongeman? Hij werd aangetroffen in Wuustwezel en weet naam of afkomst niet sam

13u41

Bron: Parket Antwerpen 436 rv Politie en parket roepen hulp van de bevolking in om de identiteit te achterhalen van een verwarde man. Hij werd gisteren rond het middaguur aangetroffen op de Kampweg in Wuustwezel en kan zijn eigen naam of afkomst niet meer herinneren.

De onbekende man is tussen 25 en 30 jaar oud en ongeveer 1m80 lang. Hij is normaal gebouwd en spreekt Nederlands. Hij heeft bruinblond halflang haar, blauwe ogen en een baard.

Op het moment dat hij werd aangetroffen droeg hij een witbeige broek, een rode sweater met kap en een zwarte sweater met kap. Over deze twee truien droeg hij een blauw gordijn.

Wie meer informatie heeft, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via het mailadres opsporingen@police.belgium.eu.