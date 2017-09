Kent u de voorrangsregels op rotondes? Test het hier Matthias Van den Bossche

12u06

Bron: Vias institute 0 rv Een op de acht bestuurders kent de voorrangsregels niet om een rotonde te verlaten, meldt het Vias Institute, de opvolger van het BIVV.

De regels over rotondes zijn nochtans al van kracht sinds 1 oktober 1997. Hoe is het gesteld met uw verkeerskennis inzake rotondes? Test het hier in onze quiz.