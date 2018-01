Kennis van Afghaan die agenten bedreigde in station Gent: "Seraj was een lieve man. Ik vrees dat zijn stoppen zijn doorgeslagen. Een wanhoopsdaad" LB

24 januari 2018

13u55

Bron: Facebook 0 De 28-jarige Afghaanse man die gisteren in het station Gent-Sint-Pieters met een mes op agenten afstapte en werd neergeschoten, is volgens zijn omgeving niet geradicaliseerd. In een post op Facebook geeft een kennis uiting aan zijn verwondering over het incident. Stefan Bracke noemt Seraj "een zeer vriendelijke Afghaanse man" die Nederlands leerde en zich behulpzaam toonde. "Ik vrees dat zijn stoppen zijn doorgeslagen. Misschien wel een posttraumatische psychose." Het parket gaat ervan uit dat de man met psychische problemen kampte, een terreurdaad wordt uitgesloten.

Bracke heeft een muziekstudio naast het gebouw waar Seraj woont. De ouders van Bracke verhuren een studio aan de Afghaanse vluchteling.

"Gisterenavond stond het station op stelten, een man is neergeschoten omdat hij de politie had aangevallen met een mes", zo steekt Bracke van wal op Facebook.

"Ik werd gebeld door iemand van een speciale eenheid. Blijkt dat de dader een van de bewoners is van het gebouw aan onze muziekstudio. Een van onze huurders die mijn ouders, als huisbazen met een goed hart en aangeslagen door zijn verhaal, wilden verder helpen in het leven."

"Ik moet nu denken aan Seraj, de zeer vriendelijke Afghaanse man, die gevlucht is voor de taliban - omdat enkele van zijn vrienden en familieleden waren doodgeschoten - en waardoor hij zijn vrouw en drie kinderen moest achterlaten. Hij heeft ze in vijf jaar tijd eenmaal teruggezien op een afgesproken plaats in Pakistan. Nooit meer thuis geweest. Ouderen en kinderen lopen geen gevaar, zei hij, maar de mannen van zijn leeftijd zijn allemaal moeten vluchten."

"Hij was lief en dankbaar"

"Hij was steeds een helpende hand bij het in-en uitladen aan de studio. Hij keek naar mijn dochter precies alsof hij zijn eigen kinderen er in herkende. Hij was lief."

"Hij volgde Nederlandse les en we konden al een aardig gesprek voeren, daar stond hij op. Hij wou alles doen uit dankbaarheid voor zijn verblijfsvergunning en hoopte dat hij zijn familie via de gezinshereniging ook een betere toekomst kon schenken. Helaas is aan deze hoop gisteren een eind gekomen."

"Ik begrijp niet hoe het kan dat hij de politie heeft aangevallen, maar ik vrees dat zijn stoppen zijn doorgeslagen; misschien wel een posttraumatische psychose?"

Humane insteek

"Een wanhoopsdaad die voortkomt uit dit menselijk drama? 'Heb ik niet genoeg gedaan om hem te helpen', spookt door mijn hoofd. Geweld valt nooit goed te praten, maar op deze manier wil ik - voordat iedereen een oordeel velt - toch een humane insteek meegeven. Ik kan het me zelfs niet voorstellen wat Seraj allemaal heeft meegemaakt in zijn leven. Ik ben er kapot van en ik hoop dat we vlug terug een gesprek kunnen voeren, want deze 28-jarige man is hier alleen en heeft niemand die hem kan bijstaan in deze moeilijke toekomstige periode."

Aan de telefoon blijkt Bracke nog aangeslagen. "Ik heb mijn verhaal gedaan,ik zou er liever niet meer over uitweiden. Ik ben ondersteboven van wat is gebeurd. Ik kende Seraj goed. Of hij tekenen van radicalisering vertoonde? Helemaal niet, integendeel zelfs. Zijn Nederlands werd almaar beter. Maar je kan je niet voorstellen wat in zo'n man omgaat. Ik vermoed dat er iets in hem zat dat dit heeft getriggerd, iets waar veel van de mensen mee leven. Zonder een politieke boodschap te willen verspreiden, wil ik er de aandacht op vestigen dat het om een mens gaat. Een mens die nu een 'geval' wordt, een 'case'."