Kennis 'de Reus': "Gaf naam al in 1998 aan politie" 19u35

Bron: vtmnieuws.be 0

Marc Van Damme, een kennis van 'de Reus' van de Bende van Nijvel, gaf de naam van de man al in 1998 door aan de speurders. Dat zegt hij in een interview aan VTM NIEUWS. "Ongelooflijk dat er twintig jaar niets mee is gebeurd", zegt Van Damme. "Er was de foto, hij was lid van de elite-eenheid Groep Diane en de rijkswacht, welke elementen moet je nog hebben? Daar kan ik echt niet bij".