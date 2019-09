Kennedytunnel richting Nederland grotendeels versperd door ladingverlies uitzonderlijk transport ttr

06 september 2019

13u40

Bron: belga 30 binnenland In de Kennedytunnel zijn deze middag twee van de drie rijstroken richting Nederland versperd geraakt nadat een tien meter lange, zware ijzeren constructie van een uitzonderlijk transport is geschoven en op de rijbaan is terechtgekomen. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. De hinder zal allicht van lange duur zijn.

Het Verkeerscentrum vraagt met aandrang om de omgeving van de Kennedytunnel richting Nederland de komende uren te vermijden. "Het verkeer erachter is er immers volledig stilgevallen", zegt woordvoerder Peter Bruyninckx. "De takeling belooft een bijzonder complexe zaak te worden, zeker omdat die in de tunnel moet plaatsvinden, en de verkeersdrukte begint al toe te nemen omdat het vrijdagnamiddag is."

De Liefkenshoektunnel is tijdelijk tolvrij gemaakt richting Nederland. Vanuit Gent naar Antwerpen ga je best via Brussel, vanuit Sint-Niklaas is de Temsebrug een alternatief.

Absoluut te vermijden nu: omgeving #Kennedytunnel #R1!In de richting van NL is slechts 1 rijstrook beschikbaar na een incident met een oplegger. Daarvan is een grote ijzeren constructie op het wegdek geschoven. File groeit snel aan. Hinder lange duur! pic.twitter.com/qF2axLp9Fq Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link