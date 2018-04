Kennedytunnel opnieuw vrijgemaakt na ongeval met drie vrachtwagens

06 april 2018

Een ongeval in de Kennedytunnel heeft de sowieso al moeizame avondspits rond Antwerpen nog wat moeilijker gemaakt. Omstreeks 16.30 uur kwam het tot een aanrijding met drie vrachtwagens in de richting van Nederland. Pas rond 18.30 uur was de rijbaan opnieuw vrij.