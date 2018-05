Kennedytunnel na twee nachten van werken weer vrij in beide richtingen HR

09 mei 2018

07u34

Bron: Belga 2 Antwerpen stevent vanmorgen weer af op een normale ochtendspits. De noodherstellingen aan de verlichting in de Kennedytunnel zijn afgerond. Nadat gisterochtend de rijstroken richting Gent weer beschikbaar waren, is nu ook de tunnel richting Nederland weer volledig open.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) liet maandagvoormiddag de rechterrijstrook in beide tunnelkokers afsluiten uit veiligheidsoverwegingen, omdat de verlichtingsarmatuur er aan het loskomen was. Nader onderzoek wees uit dat er corrosie was opgetreden op de plaatsen waar de verlichting aan de tunnel bevestigd is. Een montagefout van jaren geleden zou dat hebben veroorzaakt en het probleem zou niet visueel vast te stellen geweest zijn bij oppervlakkige inspecties.

Er volgden twee nachten van noodherstellingen - één in elke richting - en in afwachting daarvan bleven de rechterrijstroken afgesloten. Aangezien de Kennedytunnel de drukste van Vlaanderen is, zorgde dat tijdens de spitsuren voor lange files, ondanks het tijdelijk tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel. De wachttijden liepen op sommige trajecten op tot twee uur.

Grondige renovatie

De herstellingen die nu gebeurd zijn, lossen het probleem slechts tijdelijk op. Volgend jaar plant AWV een grondige renovatie van de verlichting. Bij toekomstige inspecties, ook in andere tunnels met soortgelijke verlichting, zal er bovendien grondiger gecontroleerd worden om te voorkomen dat het probleem zich opnieuw zou stellen.