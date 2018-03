Kempense dokters en apothekers vragen nierpatiënten om steeds nierpasje op zak te hebben ep

07 maart 2018

14u01

Bron: Belga 1 Artsen en apothekers uit de Antwerpse Kempen vragen aan nierpatiënten om voortaan bij elk bezoek een pasje op zak te hebben dat aangeeft in welk stadium van nierfalen ze zich bevinden. Dat nierpasje kunnen ze krijgen bij hun huisarts of nierspecialist. Volgens de artsen en apothekers kan de maatregel helpen om de juiste (dosis van) medicijnen aan de patiënten te bezorgen.

Het initiatief gaat uit van de Huisartsenvereniging Regio Turnhout en Regio Zuiderkempen, de Kempische Farmaceutische Kring en het Ziekenhuisnetwerk Kempen. Zij stellen dat nierpatiënten vaak lagere dosissen nodig hebben van diverse medicijnen, omdat die anders te veel bijwerkingen geven. Sommige medicijnen of antibiotica mogen zelfs helemaal niet genomen worden door nierpatiënten, klinkt het. Een nierpasje kan de arts of apotheker helpen om dat correct in te schatten.

"Bij chronisch nierfalen zijn de nieren niet meer voldoende in staat om de afvalstoffen uit het lichaam te verwijderen", zegt nierspecialist Miranda Zeegers van AZ Turnhout. "De nier heeft ook een belangrijke functie in de uitscheiding van diverse medicijnen. Meestal hebben nierpatiënten een lagere dosis van een medicijn nodig. De maximale dosis voor paracetamol is bijvoorbeeld lager, diabetesmedicatie moet worden aangepast en antibiotica moeten vaak in dosis worden verminderd."

De artsen en apothekers geven aan dat de vaste huisarts en nierspecialist in principe voldoende op de hoogte zijn van de toestand van hun patiënten, maar een huisarts van wacht of tandarts bijvoorbeeld niet. Op het nierpasje zullen zij kunnen zien in welk stadium van nierfalen de patiënt zich bevindt en daaruit kunnen afleiden welke medicatie ze moeten voorschrijven. Hetzelfde geldt voor apothekers.