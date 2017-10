Keert Peraïta vrijdag terug als directrice bij Samusocial? "Verwacht dat regering terugkeer verhindert" ADN

15u19

Bron: Belga 0 Photo News Pascale Peraïta bij de hoorzitting van de onderzoekscommissie Samusocial. "Ik verwacht dat de Brusselse regering actie onderneemt om de terugkeer van Pascale Peraïta naar Samusocial als directrice te verhinderen." Dat zegt Brussels Groen-parlementslid Arnaud Verstraete op berichten dat Peraïta vrijdag terug zou keren bij de daklozenorganisatie.

Liesbet Dhaene (N-VA) wijst met een beschuldigende vinger naar de Brusselse regering. Ze heeft het over "schuldig verzuim dat de regering niet aangedrongen heeft op ontslag om dringende redenen (zonder schadevergoeding) binnen de termijn. Door gewoon te wachten op haar terugkeer heeft de regering zich als een lam naar de slachtbank laten leiden".

Lees ook Pascale Peraïta wil opnieuw directrice worden bij Samusocial

Op de sites van RTBF en Sudinfo.be staat te lezen dat Peraïta eind deze week haar opwachting wil maken bij Samusocial. Haar ziekteverlof loopt morgen ten einde en eerder had ze via haar advocaat al laten weten aan de daklozenorganisatie dat ze een eind wil stellen aan haar verlof zonder wedde. "Mijn cliënt heeft de intentie om zich vrijdag bij Samusocial aan te bieden om volledig haar functie als directrice te vervullen. Mevrouw Peraïta meent dat ze in staat is haar functie op de meest serene wijze te vervullen", liet haar advocaat optekenen bij de Franstalige openbare omroep.

"Mevrouw Peraïta meent dat ze in staat is haar functie op de meest serene wijze te vervullen" Advocaat Pascale Peraïta

Zowel de Brusselse regering als zowat alle fracties binnen het Brussels Parlement lieten echter weten dat er van een terugkeer geen sprake kan zijn. Arnaud Verstraete wijst erop dat Samusocial sinds maandagavond een nieuwe raad van bestuur heeft. Volgens hem heeft de Brusselse regering ook meer mogelijkheden om tussen te komen omdat de daklozenorganisatie nu een publieke vzw is.