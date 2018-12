KBC waarschuwt voor phishingmail die gratis autoverzekering aanbiedt kv

21 december 2018

21u04

Bron: Belga 0 Verschillende klanten van KBC, maar ook niet-klanten, kregen vandaag een mail waarin de bank-verzekeraar hen een "gratis verzekering" aanbiedt. Het gaat echter om een geval van phishing, waarschuwt KBC-woordvoerster Viviane Huybrecht.

De mail is afkomstig van het adres kbc@mail.kbc.be, een adres dat niet toebehoort aan de bank, en heeft als titel "Uw wagen verdient de beste bescherming". De bestemmelingen worden gefeliciteerd met de aankoop van hun wagen en krijgen een "gratis verzekering van KBC" aangeboden.

De bank raadt iedereen die de mail gekregen heeft aan om deze onmiddellijk te verwijderen en in geen geval te klikken op de "vertel me meer"-balk in de mail. Deze waarschuwing wordt ook verspreid via de sociale media en andere kanalen, laat de woordvoerster weten.



Uit cijfers van Febelfin bleek in september al dat het aantal gevallen van fraude met internetbankieren - phishing - fors is gestegen in de eerste helft van dit jaar. De bankenfederatie had het toen over "een echte plaag".

In de eerste zes maanden vonden 2.650 gevallen plaats van mensen die slachtoffer werden van fraude met internetbankieren, hoofdzakelijk toe te schrijven aan phishing. Oplichters 'vissen' daarbij naar de bancaire codes van consumenten, om zo hun rekeningen te plunderen. In totaal werd daarbij 3,8 miljoen euro verlies geleden, op zes maanden tijd meer dan in heel 2017.