KBC snoeit in kantorennetwerk: digitaal bankieren zit in de lift TTR

30 juni 2020

15u13

Bron: belga, eigen berichtgeving 6 KBC gaat zijn kantorennetwerk aanpassen aan het feit dat steeds meer klanten (56 procent) enkel nog digitaal bankieren, zo maakt de grootbank vandaag bekend in een persbericht.

In de tweede jaarhelft en begin volgend jaar zullen 37 bankkantoren in Vlaanderen, Duitstalig België en Brussel omgevormd worden tot een automatenkantoor. Daarnaast worden 17 bankkantoren en 22 automatenkantoren gesloten omdat er slechts een beperkt aantal transacties gebeuren. Na de transformatie zullen de klanten van KBC nog terechtkunnen in 531 kantoren, waarvan er 328 bemand zijn. Vandaag zijn er dat 570, waarvan 382 bemand. De betrokken medewerkers zullen elders in het netwerk aan de slag kunnen, of bij KBC Live, aldus de bank.

KBC hanteert al enkele jaren een omnikanaal-distributiemodel “waar het fysieke/bakstenen kantorennet met menselijke interactie een complementaire rol heeft naast het bankieren-op-afstand en de digitale kanalen”, klinkt het. Doordat steeds meer mensen digitaal bankieren, en sinds de coronacrisis enkel nog op afspraak komen, wordt het fysieke netwerk verder afgebouwd.

Herstructurering

De grootbank beklemtoont nog dat klanten van wie het vertrouwde bankkantoor verdwijnt, terechtkunnen in een naburig kantoor op een makkelijk bereikbare afstand. Of ze kunnen gebruikmaken van bankieren op afstand, via KBC Live. Dat wordt bemand door honderden medewerkers van wie het overgrote deel uit het kantorennet komt. Maandelijks voeren zij meer dan 100.000 telefoongesprekken en 14.000 chatsessies.

Het Franstalige deel van de KBC Groep, CBC - met 84 kantoren in Wallonië -, is niet betrokken bij de herstructurering. Voor privatebankingklanten en ondernemingen beschikt KBC daarnaast over een apart netwerk van gespecialiseerde kantoren.

“Wij geven er de voorkeur aan om eerst de klanten ruimschoots op voorhand op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen, in de loop van de komende maanden”, zegt een woordvoerster van KBC aan onze redactie. De bank publiceert daarom vandaag nog geen lijst met een overzicht van welke kantoren getransformeerd zullen worden.