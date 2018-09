KB voor gascentrale in Vilvoorde goedgekeurd TT

28 september 2018

14u48

Bron: Belga 0 De ministerraad heeft een KB voor de gascentrale in Vilvoorde goedgekeurd. Dat laat de woordvoerster van federaal minister van Energie Marie Christine Marghem weten.

Eerder deze week zei Marghem dat Electrabel en de gascentrale van Vilvoorde een princiepsakkoord overeen waren gekomen voor een totaal van 250 MW. De vestiging in Vilvoorde kwam maandagavond in beeld toen Marghem mogelijke oplossingen voor een dreigend stroomtekort naar voren schoof. Daarnaast zou Electrabel tijdens de piekuren de productiviteit van de gascentrales kunnen opdrijven met 100 MW en kan Engie ook ondersteunende eenheden mobiliseren voor een totaal van 200 MW.

Dat zou alles samen al moeten zorgen voor 750 MW aan extra capaciteit om de onverwachte sluiting van de kerncentrales op te vangen. Ter herinnering: vrijdag raakte bekend dat de kerncentrales Tihange 3 en 2 niet zouden heropstarten in september en oktober, maar pas in maart en juni volgend jaar. Doordat ook Tihange 1 in onderhoud gaat, zal in november enkel Doel 3 draaien. Vandaag kondigde Engie Electrabel wel aan het onderhoud van Tihange 1 met een week te vervroegen en in te korten. Dat zal volgens netbeheerder Elia "de zaken zeker vooruithelpen".