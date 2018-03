Katrien spot uiterst zeldzame vogel. Vogelspotters zakken massaal af naar haar tuin Anthony Statius

18 maart 2018

13u13

Bron: eigen berichtgeving 0 De grijze junco werd gespot in Evergem en dat is vogelminnend Vlaanderen niet ontgaan. Het is de eerste keer dat deze Noord-Amerikaanse vogelsoort zich in ons land laat zien. “Honderden vogelspotters hebben we hier al gezien, zo’n stormloop hadden we nooit verwacht”, zegt Katrien Van Baveghem, die het diertje ontdekte in haar tuin.

Van heinde en ver kwamen vogelspotters afgelopen weekend naar Walgracht in Doornzele, een deelgemeente van het Oost-Vlaamse Evergem, om er een glimp op te vangen van de grijze junco. Deze zangvogelsoort komt normaal gezien enkel in Noord-Amerika voor. Ze werd nog maar enkele keren gespot in Europa en zelfs nog nooit in België. Een hoogdag voor vogelliefhebbers dus, die dan ook massaal naar de anders zo rustige straat in Evergem afzakten. Ook zondagochtend bij temperaturen die schommelden rond het vriespunt stonden tientallen in groene jassen ingeduffelde vogelspotters op de uitkijk. Telkens wanneer de grijze junco voorbij hun telelenzen en verrekijkers fladderde, stegen vreugdekreten op uit de menigte. Het nieuws had zich zelfs al verspreid tot over de landsgrenzen.

“Ik kom speciaal van Lille naar hier om die vogel met mijn eigen ogen te zien”, zegt Fransman Christophe Legrand. “Ik ben nu 35 jaar en ik ben al gek op vogels sinds ik tien jaar was. Dit maak je maar een keer in je leven mee, dus het was de rit van meer dan een uur zeker waard. Ik zou er zelfs drie uur voor rijden. Maar nu terug naar vrouw en kind; ik heb enkele foto’s kunnen maken, mijn dag kan niet meer stuk.”