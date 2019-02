Katrien geeft toe dat ze haar man liet ombrengen: “Hij mepte me soms letterlijk de deur uit”

Erwin Verhoeven

19 februari 2019

15u40

Jarenlang ging garagistenvrouw Katrien R. uit Lebbeke naar eigen zeggen thuis door de hel. “Maar pas toen ik zag dat mijn man ook gewelddadig werd tegen onze dochters, begon ik na te denken. Hem laten vermoorden leek me uiteindelijk de enige oplossing.” In juni 2014 voegde de vrouw de daad bij het woord. Samen met de uitvoerder van de huurmoord en diens vriendin staat ze morgen terecht voor de rechtbank in Dendermonde.